Tchad : les étudiants appelés à dialoguer avec les autorités

Le président de l'association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahdi Abdramane, a déploré samedi l'usage de la force par les étudiants pour réclamer leurs droits, suite à une manifestation qui a eu lieu la semaine dernière à N'Djamena.



Selon lui, la jeunesse "doit se ressaisir et se comporter en responsable. Les plus hautes autorités du pays sont à l'écoute de leurs revendications, elles vont les résoudre dans un proche avenir."



Mahamat El-Mahdi Abdramane a appelé les étudiants à cesser la grève et la manifestation pour engager sans conditions des pourparlers avec les responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour que les cours reprennent normalement.



Il a indiqué que les autorités "n'ont jamais cessé d'œuvrer pour la jeunesse et n'ont jamais fermé la porte du dialogue."



"Nous mettons en garde ces politiciens déguisés qui poussent dans la rue pour assouvir leurs desseins macabres", a prévenu le président de l'AJPDET, Mahamat El-Mahdi Abdramane.