Tchad : les étudiants de Médecine de l'UNABA veulent des solutions concrètes pour la fin de la grève

Les étudiants de Médecine de 3ème et 4ème année de la Faculté Adam Barka d'Abéché se sont exprimés mardi au cours d'un point de presse pour évoquer plusieurs difficultés qu'ils rencontrent et appeler à des solutions.



Dans leur déclaration lue par Hamid Anar Barkaï, les étudiants précisent que "plusieurs problèmes d'ordre éducatif et des désordres administratifs" les ont poussé à entrer en grève depuis le 5 mars 2020.



​Ils évoquent notamment le retard des cours, l'élasticité des années inexpliquée de la part de l'administration, la fusions des niveaux 1ère et 2ème promotion puis 3ème et 4ème promotion, l'absence des niveaux tels que 2ème et 6ème, le manque crucial d'enseignants permanents et le non suivi des stages à l'hôpital provincial d'Abéché.