Tchad : les étudiants de Moundou engagés contre les violences basées sur le genre

Les étudiants de l’université de Moundou, membres du club ODD-VGB, ont suivi ce 8 décembre, dans la bibliothèque de l’UDM, une formation sur les Objectifs de Développement Durables et les Violences Basées sur le Genre (ODD-VGB).



Organisée par le PNUD, à travers le Projet d’appui aux institutions de la chaine pénale, cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants, afin de susciter en eux, l’engagement actif pour agir en faveur des ODD au cours de la prochaine décennie, aux niveaux local et national. Il est question dans cette formation d’informer les étudiants de l’Université de Moundou sur leurs droits, les mécanismes de protection contre les VBG et les moyens pour faire valoir leurs droits.



Des modules sur la problématique des VBG en milieu estudiantin, genre et violences basées sur le genre, ainsi que des notions sur les ODD et VBG, ont été donnés aux nouveaux membres du club par Mounirah Amadou Bissiri, chargée d’Egalité genre et sensibilisation et Olivier Tshibola Mukuma, coordonnateur, tous deux du Projet d’appui aux institutions de la chaine pénale, PNUD.



Il est attendu de cette formation que les étudiant s’approprient la problématique des ODD, pour être activement engagés dans leur mise en œuvre aux niveau local et national, et qu’ils contribuent activement à l’accélération du développement durable et à la lutte contre les VBG au Tchad. Enfin, il est question qu’ils soient informés sur leurs droits, les mécanismes de protection contre les VBG et les moyens pour faire valoir leurs droits.