Tchad : les étudiants débordent de créativité pour la compétition entrepreneuriale Hult Prize

La finale de la deuxième édition de la compétition Hult Prize pour la promotion de l'entrepreneuriat, a eu lieu vendredi au Radisson Blu à N'Djamena.



L'évènement, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) du 14 au 21 décembre, a vu la participation d'étudiants de l'Université de N'Djamena, d'émissions Koussi et de Hec Tchad.



"Les étudiants des universités nous ont épaté avec leur créativité, leur dynamisme et leur sens d’innovation. La dynamique actuelle au niveau national et international est pour que les jeunes soient autonomes et au cœur des initiatives de développement. C’est pourquoi on s’est donné pour mission d’impulser des futurs leaders dans le domaine du business et de l’entrepreneuriat social et ce depuis l’université", a indiqué Bachar Moustapha Batran, directeur de campus de la fondation Hult Prize Tchad.



L'équipe finaliste de l'Université de N'Djamena va représenter le Tchad au niveau régional, en vue de la grande finale prévue en septembre 2020 à New York, aux USA, avec à la clé, le prix d''un million de dollar en jeu.



25 projets présentés par des compétiteurs en provenance de différentes universités, étaient en lice. Les meilleurs projets seront accompagnés par l’AUF en 2020.



Le challenge de cette année consistait à amener les étudiants à développer des entreprises à but lucratif et ayant un impact positif sur l’environnement, d’où le thème : « l’entrepreneuriat vert pour une économie prospère ».