TCHAD Tchad : les évêques déplorent "la précipitation dans la prise de certaines décisions politiques"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Décembre 2020



Ils expriment notamment leur "inquiétude quant aux forums inclusifs qui sont en train de remplacer la consultation du peuple par referendum".





"Au niveau du climat politique, nous déplorons la précipitation dans la prise de certaines décisions politiques qui, au lieu de mettre en avant les droits des citoyens, les réduisent à n’être que de simples voix-électorales. La pérennisation de cette façon de concevoir la chose politique ne fait qu’engendrer la méfiance et la suspicion dans les rapports intercommunautaires", indique le secrétaire général de la conférence épiscopale, l'Abbé Severin.



Selon la Conférence épiscopale, "une partie importante de la population est ainsi contrainte à bâtir sa vie sans se sentir concernée par la politique du pays. Comment imprégner les générations à venir du sens noble de leur participation à la vie politique si certains font de la politique un moyen d’enrichissement illicite et de mensonge structurés et structurels ?"



Les évêques s'interrogent "sur les récentes consultations à la va-vite autour de la révision du fichier électoral et du Forum national inclusif sans tenir compte du contexte et de la saison". Ils se demandent si "ces assises suffisent pour remettre en question les textes et pratiques acquis dans la confiance et la souveraineté".



