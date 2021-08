Tchad : les femmes découvrent les techniques des cultures maraîchères dans la Nya

Les femmes du groupement Ngosguelnan de Békia, dans le département de la Nya, sont désormais outillées sur les techniques de production des cultures maraîchères. Ces futures exploitantes ont reçu au cours de cet atelier des connaissances suffisantes pour mieux produire et diversifier les cultures maraîchères, les techniques de gestion communautaire des sites maraîchers, mais aussi et surtout, l'importance de l'amélioration des techniques culturales maraîchères.



Le facilitateur, Sophoni Nguirabe Ndakass, par ailleurs chef du sous-secteur de l'Agence nationale de développement rural (ANADER), antenne de Bébédjia, s'est focalisé sur les techniques de préparation du sol, la conduite des cultures légumineuses, les principaux matériaux en maraîchage. Elle a démontré aux participants l'importance du labour, du binage et buttage, tout en mettant l'accent sur la confection des planches. Il a justifié le choix de cette formation à Békia, et a demandé aux femmes du groupement d'exploiter les connaissances acquises mais aussi d'être unies. Ces femmes battantes de Békia se disent satisfaites pour cet atelier et plaident auprès de l'ANADER pour sa pérennisation.



Le secrétaire du chef de canton de Miandoum s’est félicité de cette initiative dans sa circonscription. Il a exhorté les femmes à mettre en pratique les acquis et de les vulgariser aussi dans leur milieu. Le module de formation n'est qu'une synthèse des données préliminaires pouvant aider les femmes à identifier les techniques propres à la production des cultures maraîchères.