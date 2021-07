Tchad : les femmes lancent une plateforme du G5 Sahel pour contribuer à la sécurité

La plateforme vise à promouvoir une implication accrue des tchadiennes dans le processus de paix et de sécurité au G5 Sahel.



Afin de promouvoir une implication accrue des femmes dans le processus de paix et de sécurité, une plateforme régionale des femmes du G5 Sahel a été mise en place avec l'appui de l'agence ONU Femmes. Au Tchad, cette plateforme se veut un cadre d'échanges entre les femmes elles-mêmes et entre les femmes et les institutions régionales, internationales et nationales pour assurer une meilleure prise en compte des intérêts des femmes et leur participations effectives à la recherche de solutions aux crises que connaît le pays, surtout dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémiste violent en particulier dans la sous-région, a expliqué Massalbaye Madjimgaye Madeleine, coordonnatrice nationale de la plateforme du G5 Sahel.



Une conférence inaugurale sur le thème "femmes et jeunes leaders au coeur de la construction de la cohésion sociale et du développement au Tchad" a permis d'aborder quatre thématiques : le rôle des femmes et jeunes filles leaders dans la promotion de la paix et de la sécurité au Tchad et dans la sous-région ; la résolution 1325 du Conseil de sécurité, instrument privilégié des femmes pour la promotion de la paix et de la sécurité ; les défis de la promotion de la cohésion sociale et du leadership féminin au Tchad face au contexte culturel et sécuritaire ; femmes face au défi numérique dans tous les secteurs.