Tchad : les femmes s'organisent pour la réussite de la SENAFET au Batha

Une deuxième réunion de préparation du 8 mars s'est tenue jeudi après-midi au centre social de la ville d'Ati, dans la province du Batha. La rencontre vise à assurer la réussite de l'évènement en lui donnant un rythme particulier.



Une commission est mise en place pour la supervision des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET).



La commission est composée notamment des autorités administratives locales et de commerçantes de la ville d'Ati.



La rencontre s'est déroulée en présence du préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, présidente du comité d'organisation provinciale du Batha.



"Ce mois de mars est très important pour les femmes du monde et celles du Tchad, en particulier dans la province du Batha. C'est une semaine avec les femmes côte à côte avec les hommes", a déclaré la présidente du comité d'organisation provinciale du Batha.



Elle a demandé aux femmes des groupements, unions, associations et femmes commerçantes de se mettre au travail et de sensibiliser leur entourage pour éviter la violence faites aux femmes, le mariage précoce mais aussi lutter contre le cancer.