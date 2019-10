Tchad : les femmes sensibilisées sur le cancer du sein

La maison de la culture Al Hadj Ahmad Pecos a servi de cadre ce samedi 26 octobre 2019 au lancement du mois d'octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer féminin dans le monde. Les panelistes, Dr. Mahamat Doungous Abbo et la sage-femme Fatimé Zara Naïr ont expliqué de long en large le thème aux participants, venus massivement pour la circonstance.



Ils n'ont pas perdu de vue les facteurs de risques du cancer. La projection d'un documentaire et la séance de questions-réponses relatives au cancer du sein ont marqué la cérémonie.



Dans son discours d'ouverture, le délégué sanitaire de la province du Ouaddai, Dr. Abdel-Mamoud Chene a dit qu'Octobre rose est le mois dédié à la lutte contre le cancer féminin dans le monde.



"Le Tchad à l'instar d'autres pays de la planète commémore ce mois. Octobre rose est un évènement de grande envergure de mobilisation de masse, soutenu par un consortium de partenaires comme le ministère de la Santé publique, l'OMS, les opérateurs de téléphonie mobile, les banques et les grandes entreprises", a-t-il indiqué.



Cette journée a été institué en 1985 aux USA. La première campagne a officiellement commencé au Tchad le 4 octobre 2018.



Le cancer du sein est très fréquent et tue une femme toutes les 53 minutes en moyenne. En revanche, il existe également plusieurs types de cancer à savoir le cancer de la prostate, du côlon, du foie, du poumon ou autres qu'on retrouve également chez les hommes.



En matière de prévention, "il faut en amont mener des actions beaucoup plus centrées sur les campagnes de sensibilisation et de communication de masse dans nos villes et villages", selon le délégué sanitaire. C'est dans ce cadre qu'avec l'appui de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, une conférence-débat sur le cancer du sein a été organisé afin de sensibiliser la population sur l'existence du cancer et ses impacts sur la population ; susciter l'engagement des autorités, des leaders traditionnels et des partenaires dans la prévention et la prise en charge des malades de cancer ; développer des stratégies de prévention de cancer, notamment la lutte contre les facteurs de risques qui sont : la promotion de l'hygiène alimentaire, corporelle, environnementale et les activités physiques ; et promouvoir le dépistage précoce chez les sujets à risques.