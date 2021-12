Tchad : les fêtes de fin d'année, une opportunité pour les jeunes sans emploi

À la station de lavage dénommée “Leader serviteur” à Walia barrière, à l'Est de l'école associée, les services de lavage sont vivement sollicités par les clients en cette fin d'année. Travaillant en harmonie, les employés disposent d'un bureau d'enregistrement des articles qu'ils reçoivent. Un service protocolaire est mise en place pour éviter les vols, indique le secrétaire.



L’un des employés nous détaille les tarifs : "Nous lavons le tapis à 3500 Fcfa, la moquette à 4000 Fcfa, les nattes en nylon à 2000 Fcfa, les couvertures à 1500 Fcfa, les motos à 500 Fcfa et la voiture Corolla à 2000 Fcfa. Nous sommes envahis par les clients qui sont habitués à nos services ainsi que les nouveaux clients".



Le caissier Wibain Nestor explique que le chômage les a conduit à créer cette activité. Il s'en réjouit mais évoque des difficultés. "Nous sommes confrontés à un problème avec un chef de carré, non loin de la station. Il nous exhorte d'arrêter pour la simple raison que l'eau usée que déverse notre station service favorise la multiplication des moustiques. Une raison non fondée", indique-t-il.



"Le fameux chef de carré et son fils ont tenté de nous chasser, mais grâce à l’autorisation de fonctionnement accordée par la mairie du 9ème arrondissement, le différend sera résolu", ajoute Wibain Nestor.



Créée par des jeunes diplômés au chômage, la station emploie quotidiennement d’autres diplômés pour le service journalier, leur permettant de subvenir à leurs besoins. Les petits métiers font les grands métiers. Envahie par les clients, la station travaille jusqu'à 22 heures pour les satisfaire.



Les vêtements et la nourriture ne sont pas les seuls dépenses prioritaires en cette fin d'année. L'on note également le nettoyage à travers notamment ces stations de lavage.