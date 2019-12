Tchad : les fêtes se préparent timidement, malgré le faible pouvoir d'achat

En cette fin d'année, le faible pouvoir d'achat des tchadiens n'a pas empêché les vendeurs d'objets de décoration et de cadeaux d'exposer leurs marchandises pour les fêtes, dans quelques artères bitumées de la capitale N'Djamena.



Des guirlandes, des sapins, des bonnets de noël, des peluches, des sacs pour enfants, des poupées ou encore d'autres jouets, les articles sont divers et variés, de quoi attirer la clientèle.



A Moursal, dans le 6ème arrondissement, Atom Adoum, jeune vendeur d'objets décoratifs pour Noël, explique que les préparatifs des fêtes de fin d'année ne ressemblent pas aux années antérieures. "Beaucoup de personnes viennent pour demander les prix et repartent. Elles disent que pour le moment, elles n'ont pas d'argent et qu'elles vont attendre la fin de mois", confie le jeune vendeur qui prend son mal en patience.