Tchad : les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski à Bol

À l’instar de la communauté musulmane du monde entier, celle de la ville de Bol, chef-lieu de la province du Lac, a célébré ce mercredi 28 juin 2023, la fête de l’Aïd El Adha ou la fête de la Tabaski.



A cette occasion, la grande prière s’est déroulée à la place de l’indépendance de la ville, en présence du gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou.



Et comme à l’accoutumée, des milliers de fidèles musulmans ont accompli, dans la communion des cœurs et des esprits, les deux Raka’at traditionnelles. L’on notait parmi eux, de nombreuses personnalités civiles et militaires, avec à leur tête, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou.



Ainsi, après avoir dirigé la prière (les deux Raka’at), et prononcé sa khoutba (sermon), axé sur la paix la cohabitation pacifique, l’Imam de la Grande mosquée de Bol, Cheik Ibrahim Hassan, par ailleurs premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Lac, a procédé à l’immolation du mouton, donnant ainsi le coup d’envoi du sacrifice de l’Aïd El Adha.



Juste après la grande prière, les responsables de différents corps constitués se sont rendus à la résidence du gouverneur, où ils ont présenté leurs vœux de santé, de bonheur, de longévité et de paix au Tchad.



En retour, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, a demandé aux leaders religieux de jouer leur partition, celle d’œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique au Tchad en général, et dans la province du Lac en particulier.