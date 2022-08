Tchad : les fils de Adouma Hassaballah renoncent à l'opposition armée

Il s'agit de Brahim Adam Hassaballah Djadal Rab et Mahamat Tahir Hassaballah Djadal Rab, fils de l'ex-leader de l'UFCD et ancien second vice-président de l'Union des forces de la résistance (UFR), Adouma Hassaballah (porté disparu depuis plusieurs années).



Brahim Adam Hassaballah a indiqué que leur retour au pays est justifié par la volonté affichée de la main tendue du chef de la transition. Il a exprimé sa gratitude au gouverneur de la province du Ouaddaï pour avoir facilité leur retour.



Le gouverneur du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, a salué l'initiative et la décision de ces jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de la transition pour favoriser la construction du pays.