Tchad : les fonctionnaires menacent de partir en grève lundi

Les fonctionnaires tchadiens menacent de partir en grève lundi au cas où le gouvernement refuserait de rétablir intégralement leurs salaires.



Les fonctionnaires affiliés à la plateforme syndicale revendicative ont tenu samedi une assemblée générale, au cours de laquelle ils ont appelé à un départ immédiat en grève pour protester contre le rétablissement partiel de leurs salaires.



L'annoncé du rétablissement partiel a été faite par le président tchadien Idriss Deby Itno, lors de son adresse à la nation à la veille de nouvelle année 2020.



​Le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel, a su temporiser la colère des fonctionnaires en disant qu'il va transmettre la doléance des fonctionnaires lors d'une rencontre qui réunira la plateforme syndicale revendicative et le gouvernement tchadien ce soir.



​A l'issue de cet échange, si rien de concret n'en ressort, les fonctionnaires décideront lundi, lors d'une assemblée générale, de partir en grève. Ils exigent le rétablissement intégral de leurs salaires et des autres avantages coupés.



La rencontre de ce soir entre la plateforme syndicale revendicative et le gouvernement semblent être déterminante face au déclenchement d'une éventuelle grève qui risquerait de paralyser le secteur public.