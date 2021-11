Tchad : les forces vives de N’Djamena formulent des propositions au pré-dialogue

Le pré-dialogue de N’Djamena a pris fin le 7 novembre au Palais du 15 janvier. Il a réuni les forces vives de la capitale en prélude du dialogue national inclusif.



Plusieurs recommandations ont été formulées et compilées à l’issue des assises. Les participants ont notamment recommandé d’instaurer un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une seule fois et de mettre en place un État unitaire fortement décentralisé.



D’autres suggestions sont formulées : restaurer la Constitution de 1996 et organiser un référendum pour l’approbation de la future nouvelle Constitution.



En matière d’éducation, les participants estiment qu’il faut restaurer les cours d’instruction civique dans les écoles.



S’agissant de la séparation des pouvoirs, le Président de la République ne doit pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature.



Une autre proposition est l’octroi d’un quota de 2% dans les nominations aux fonctions étatiques aux personnes handicapées.



Durant trois jours de travaux, les participants se sont penchés sur les thématiques essentielles en relation entre autres avec la paix, la cohésion sociale, la justice et la réconciliation nationale et ainsi que des questions sociétales.