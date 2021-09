Tchad : les gouverneurs instruits de démanteler des barrières et faire arrêter les contrevenants

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif, a adressé un message urgent à tous les gouverneurs des provinces.



Sur instruction du président du Conseil militaire de transition (CMT), les gouverneurs doivent démanteler toutes les barrières à l’intérieur de leur circonscription administrative.



Il est fait exception aux barrières des frontières du pays.



Tout agent ou individu surpris en train d’arrêter des véhicules ou tout autre engin sur la route doit être arrêté et mis à la disposition de la justice, précise le ministre qui demande une exécution immédiate et un compte rendu.