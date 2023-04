Les enfants, les adultes, les personnes âgées, les personnalités politiques et même les serviteurs de Dieu en sont victimes. Aucune classe sociale n'est épargnée.



Le secteur le plus touché par ce fléau est le monde politique, où le mensonge est souvent utilisé comme "programme gouvernemental" et même érigé en promesse électorale. Bien qu'il soit difficile de mesurer l'étendue de ce phénomène, il est intéressant de noter que les hommes sont en tête du classement des menteurs. Une étude révèle d'ailleurs que les hommes mentent deux fois plus que les femmes, soit six mensonges par jour contre trois.



Le mensonge est un problème complexe à étudier du point de vue psychologique, car les personnes qui mentent font de leur mieux pour que leur mensonge ne soit pas décelé. Selon Richard Newman, expert du langage corporel, la plupart des gens ne peuvent pas lire les signaux de mensonge. Les menteurs, au contraire, font généralement tout ce qu'ils peuvent pour vous convaincre de la vérité. Cette étude britannique réalisée il y a 14 ans par la 20th Century Fox reste d'actualité, car elle est considérée comme une référence en matière de détection de mensonge.



Interrogés sur le phénomène de mensonge chez les hommes, certains étudiants ont préféré garder le silence, d'autres ont esquivé la question en souriant. Cependant, il est important de rappeler que le mensonge est un vilain défaut et que dans toutes les situations, il est préférable de dire la vérité. Comme le dit un adage populaire, le temps du mensonge est très court.