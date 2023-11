Tchad : les industries de production et de distribution d'électricité, d'eau et de gaz reprennent leur souffle (INSEED)

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

Le rapport indique que l'indice de production et de distribution d'eau, d'électricité et de gaz a augmenté de 1,2% par rapport au trimestre précédent. Cependant, en glissement annuel, elle est en baisse de 18,1%. Cette baisse serait le fait des délestages récurrents d’électricité qui se poursuivent au deuxième trimestre 2023 pour des causes multiples (pannes techniques, problèmes d’approvisionnement en carburant à partir de la raffinerie et vétusté des installations) qui impactent durement le...