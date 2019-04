Tchad : les inspecteur des impôts bénéficient d'un programme de coopération

Le ministère des Finances et du Budget a lancé ce mardi 16 avril un programme de coopération des inspecteurs sans frontières, financé par l'Organisation pour le commerce et le développement économique, en partenariat avec le PNUD et la direction générale française des finances publiques.



L'objectif du programme est de dispenser une assistance pratique sur les dossiers de vérification fiscale réelle et sur les questions en rapport avec la vérification fiscale, afin de permettre à l'expert de partager ses compétences en matière de prix et de transfert dans le domaine des activités complexes.



La formation a pour but de renforcer la lutte contre la fraude, les capacités de l'administration fiscale et d'accroitre les recettes.



Le directeur général adjoint des impôts, Djasra Ngartigal a salué la coopération entre le Tchad et la France. Il a appelé les inspecteurs des impôts à mettre à profit ce transfert de compétence pour relever les défis.



Un expert compétent est mis à la disposition du Tchad pour assister les vérificateurs dans le contrôle des entreprises multinationales qui opèrent au Tchad.