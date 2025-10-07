Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : les internautes s’indignent du prix des maillots des SAO


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 8 Octobre 2025



Tchad : les internautes s’indignent du prix des maillots des SAO
Le lancement des nouveaux maillots des SAO du Tchad, censé raviver la fierté nationale, tourne à la polémique.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters dénoncent des prix jugés excessifs et inaccessibles pour le citoyen moyen. L’annonce de la mise en vente des nouveaux maillots de l’équipe nationale de football, les SAO du Tchad, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

En cause : un prix jugé trop élevé par de nombreux supporters. « Donnez d’abord l’amour de l’équipe avant de nous proposer un maillot avec un prix qui est le salaire d’un vigile », a écrit Léopold Bamani, estimant que la passion ne doit pas devenir un luxe.

D’autres ironisent sur la situation : « Ce sont les Barcelonais qui vont acheter, sinon nous, on observe et on rentre », plaisante Al-ass Madlallal Oumar Chaltout, faisant allusion à la rivalité entre fans de clubs européens. L’humour sert aussi à exprimer une inquiétude : « Qui va prendre des risques à acheter ça ? Un jour, il y aura des manifestations, ils diront que c’est un drapeau et on va te frapper pour ça. Moi, j’aime mon corps », écrit Djokina Étienne, soulignant les tensions parfois liées aux symboles nationaux. Mais le prix reste le principal point de discorde.

« Je suis prête pour le maillot à 2 000 F ou 1 750 F. Si ça sort au marché, je vais payer pour aller supporter les SAO. Mais 30 000 F, carrément là, je ne vends pas l’argent chez moi. 20 000 F, ça peut bien me servir quelque part », confie une supportrice, attachée à l’équipe nationale, mais lucide face au coût de la vie.

Face à la grogne, plusieurs internautes appellent les responsables sportifs à revoir leur stratégie afin de rendre les produits dérivés plus accessibles. Pour eux, l’amour du maillot doit unir les Tchadiens, pas les diviser selon le portefeuille.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : les oubliés du troisième âge, vieillir dans l’indifférence

Tchad : les oubliés du troisième âge, vieillir dans l’indifférence

Tchad : à Abéché, l’AEMRA organise une rencontre d’orientation avec les nouveaux bacheliers Tchad : à Abéché, l’AEMRA organise une rencontre d’orientation avec les nouveaux bacheliers 07/10/2025

Populaires

Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

07/10/2025

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

07/10/2025

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter