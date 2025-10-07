Tchad : les internautes s’indignent du prix des maillots des SAO

Le lancement des nouveaux maillots des SAO du Tchad, censé raviver la fierté nationale, tourne à la polémique.



Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters dénoncent des prix jugés excessifs et inaccessibles pour le citoyen moyen. L’annonce de la mise en vente des nouveaux maillots de l’équipe nationale de football, les SAO du Tchad, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.



En cause : un prix jugé trop élevé par de nombreux supporters. « Donnez d’abord l’amour de l’équipe avant de nous proposer un maillot avec un prix qui est le salaire d’un vigile », a écrit Léopold Bamani, estimant que la passion ne doit pas devenir un luxe.



D’autres ironisent sur la situation : « Ce sont les Barcelonais qui vont acheter, sinon nous, on observe et on rentre », plaisante Al-ass Madlallal Oumar Chaltout, faisant allusion à la rivalité entre fans de clubs européens. L’humour sert aussi à exprimer une inquiétude : « Qui va prendre des risques à acheter ça ? Un jour, il y aura des manifestations, ils diront que c’est un drapeau et on va te frapper pour ça. Moi, j’aime mon corps », écrit Djokina Étienne, soulignant les tensions parfois liées aux symboles nationaux. Mais le prix reste le principal point de discorde.



« Je suis prête pour le maillot à 2 000 F ou 1 750 F. Si ça sort au marché, je vais payer pour aller supporter les SAO. Mais 30 000 F, carrément là, je ne vends pas l’argent chez moi. 20 000 F, ça peut bien me servir quelque part », confie une supportrice, attachée à l’équipe nationale, mais lucide face au coût de la vie.



Face à la grogne, plusieurs internautes appellent les responsables sportifs à revoir leur stratégie afin de rendre les produits dérivés plus accessibles. Pour eux, l’amour du maillot doit unir les Tchadiens, pas les diviser selon le portefeuille.