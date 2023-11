Tchad : les jeunes au cœur des défis pour une énergie propre

Dans le cadre de la 3ème édition du Central African Business Energy Forum (CABEF), un forum des jeunes s’est tenu ce 8 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena, centré sur le thème : « Défis d'innovation des jeunes pour des solutions d'énergie propre ».



Cet événement annuel réunit des investisseurs pour discuter des enjeux énergétiques et du développement en Afrique. L'après-midi du 8 novembre a rassemblé des jeunes de la sous-région, afin de débattre des défis et des opportunités du secteur de l'énergie en Afrique Centrale.



L'objectif principal était de stimuler les projets visant à promouvoir l'innovation énergétique. Représentant la ministre des Hydrocarbures et de l'Energie, le secrétaire général du ministère a souligné la prévalence de la pénurie énergétique dans tous les pays, insistant sur la nécessité pour les jeunes tchadiens de s'engager dans l'innovation énergétique pour résoudre les problèmes d'employabilité.



Les jeunes ont posé des questions sur les défis et les opportunités du secteur énergétique. Le premier intervenant a interrogé sur les difficultés rencontrées par les jeunes innovateurs, dans le développement de l'énergie propre. Le SG du ministère des Hydrocarbures et de l'Energie a souligné le besoin de former les jeunes dans des structures académiques, de les financer et de faciliter les partenariats.



La deuxième intervenante a demandé comment encourager davantage les jeunes à s'impliquer dans l'innovation de l'énergie propre. Le SG a répondu en soulignant le rôle crucial d'une structure étatique pour développer les projets énergétiques des jeunes, en les orientant vers des partenariats, et en encourageant la transparence.



Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé le soutien du gouvernement à la recherche et à l'innovation énergétique. Il a appelé à la collaboration entre gouvernement, entreprises, universités et société civile pour développer des solutions durables.



Enfin, il a encouragé les jeunes à échanger leurs idées, partager leurs expériences et à être des acteurs du changement dans le domaine de l'énergie pour construire un avenir durable et prospère pour l'Afrique centrale.