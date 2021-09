Tchad : les jeunes d’Am Timan ont organisé un championnat de football

Dénommée "finale Attakatouk", elle est jouée ce samedi 18 septembre 2021 à l'issue du championnat de football organisé par les jeunes joueurs du quartier Al-Boukhass situé à la sortie est de la ville d'Am-Timan.



Le match opposant les deux équipes finalistes a eu lieu au terrain dudit quartier en présence du délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat.



Le trophée est remporté par le club As-Nar qui a battu Tourbillon sur le score de 3 à 0, devant les supports des deux clubs et les amateurs du football venus très nombreux pour soutenir les clubs respectifs.



Pour la circonstance, le délégué provincial provincial de la jeunesse, des sports et l'entrepreneuriat a invité les jeunes au respect du fair-play lors des séances sportives. Par la même occasion, il a exhorté les jeunes joueurs à la culture de la paix et au vivre-ensemble.



Brahim Al-Hissein Ahmat a aussi prodigué des conseils et orientations relatifs à la pratique noble du domaine sportif. Pour aider les jeunes de la province à pratiquer régulièrement le sport, le délégué provincial a fait don de plusieurs matériels sportifs aux joueurs de ce quartier. Il a offert des ballons, filets, maillots et des équipements destinés aux arbitres. Le délégué a demandé aux bénéficiaires de bien gérer ces fournitures qui peuvent les aider à pérenniser le championnat.