Tchad : les jeunes de Sarh sensibilisés sur l’éducation électorale et les droits de l’homme

Ce 20 novembre 2024, le délégué provincial en charge des droits humains, de l’accès au droit et à la justice du Moyen-Chari, Abba Ahmat Sidick a animé une conférence-débat sur le rôle crucial des jeunes dans le processus électoral, à l'approche des élections législatives.



Cet événement a rassemblé des leaders des organisations des jeunes, mais aussi quelques représentants d'organisations de la société civile. Au cœur des discussions, Abba Ahmat Sidick a souligné l'importance de la participation active des jeunes dans le processus démocratique, notamment en ce qui concerne leur rôle en tant qu'électeurs, mais aussi en tant que citoyens responsables.



« Les élections législatives ne sont pas seulement une opportunité de choisir nos représentants. Elles sont également un moment clé pour affirmer nos droits en tant que citoyens, et défendre les principes des droits de l'homme », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité pour les jeunes de s'informer sur leurs droits et devoirs, mais aussi sur les mécanismes d'accès à la justice, afin de garantir un environnement électoral juste et transparent.



« Les jeunes ont le pouvoir de faire une différence en exigeant la transparence, l'intégrité et le respect des droits humains, tout au long du processus électoral », a ajouté Abba Ahmat Sidick La conférence a également abordé les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans le cadre de l'accès à la justice, en particulier dans les zones rurales où les informations sur les droits civiques et les procédures judiciaires restent limitées.



Les participants ont eu l'occasion de poser des questions et de partager leurs préoccupations concernant les obstacles à la participation électorale, notamment la désinformation, l'intimidation et les inégalités d'accès à l'information.



À l'issue de l'événement, des recommandations ont été formulées, notamment l'importance de renforcer l'éducation civique, de promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les droits de l'homme et l'accès à la justice, et de soutenir les initiatives qui favorisent l'inclusion des jeunes dans les processus de décision politique.



Cette conférence-débat a été un moment fort de réflexion et de mobilisation pour la jeunesse de la province du Moyen-Chari, un appel à l'engagement civique et à la défense des droits fondamentaux, dans un contexte électoral particulièrement sensible.