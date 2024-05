Tchad : les jeunes de la province du Ouaddaï offrent 200 sacs de ciment au sultanat

Lors de la cérémonie de remise, le porte-parole de l'association de la jeunesse du Ouaddaï, Abdel Kerim Khalil, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude envers tous les jeunes pour leur engagement envers ce projet. Il a expliqué que ce soutien provient des efforts des jeunes de la province résidant à Abéché, dans le but de commencer les premières installations de la résidence du Sultan.



Le porte-parole a ajouté que les jeunes du sultanat islamique de Dar Ouaddaï aspirent à construire le palais selon une conception architecturale ambitieuse, malgré leurs moyens limités. Il a exhorté les jeunes de la province, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à conjuguer leurs efforts et à contribuer à la construction du palais et du siège du sultanat. Il a conclu sa déclaration avec sagesse : « Avec la volonté, la détermination et la persévérance vient le succès. »



À son tour, le trésorier du Sultanat, Senoussi Charfadine, a remercié les jeunes pour ce geste héroïque. Il a affirmé que le Sultanat appartient à tous et que la contribution des jeunes est un message fort pour la société.