Tchad : les jeunes du Kanem préoccupés par le renforcement du système éducatif

L’Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem (AJED-K) a échangé avec le 2 novembre, avec le délégué provincial de l'Education nationale, Taher Mahamat Abakar, à la suite d’une liste déposée pour renforcer les établissements scolaires en moyens et ressources humaines.



L'équipe a été conduite par la présidente par intérim de l’association, Zara Kaffou Maï, et quelques membres actifs.



Au cours de ces échanges fructueux, plusieurs points ont été abordés, notamment l'engagement de quelques membres de l’association pour l'enseignement volontaire dans les différents établissements du Kanem, et la sensibilisation des élèves sur des thématiques spécifiques.



Le délégué de l'Education nationale du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a remercié l’association pour son appui dans le domaine de l'éducation. Il a assuré que son institution est disponible pour une bonne collaboration et a donné des conseils aux membres de l’association, pour ne pas se désengager de cette cause noble, car l'éducation est l’affaire de tous.