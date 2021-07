Tchad : les jeunes du Logone Occidental réaffirment leur soutien au CMT

Le président du Rassemblement des jeunes cadres du Logone Occidental pour le soutien au Conseil Militaire de Transition (RJCLOC/CMT), Taboula Innocent a animé un point de presse ce 6 juillet à Moundou. La présentation de son organisation et son objectif étaient au centre de cette rencontre avec les hommes des médias.

Selon Taboula Innocent, le Rassemblement des jeunes cadres du Logone Occidental pour le soutien au CMT est une structure regroupant plus de 80 organisations de jeunes, toutes dotées de la personnalité juridique et implantées dans les quatre départements de la province du Logone Occidental. Elle a été mise en place le 14 mai 2021, date à laquelle a eu lieu la première marche de soutien au CMT, organisée par les jeunes responsables de différentes organisations dont la majorité est issue de la société civile.



« Après une mûre réflexion, nous, jeunes cadres du Logone Occidental, représentant des organisations des jeunes individuellement engagés, sommes convenus de suivre la voie la plus juste qui est celle de soutenir le CMT mis en place, après le décès tragique et inattendu du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, le guide de la jeunesse tchadienne ». Le président du RJCLOC/CMT explique qu’en choisissant de soutenir le CMT, la jeunesse du Logone Occidental voudrait affirmer sa détermination et son soutien indéfectible au général de corps d’armées Mahamat Idriss Deby, pour la poursuite apaisée de la transition afin de garantir la paix et la sérénité au peuple tchadien.



Dans les prochains jours, le RJCLOC/CMT rendra public son plan d’action opérationnel, en vue de mener des actions de sensibilisation en faveur de la transition apaisée du CMT, de la paix et de la cohabitation pacifique dans la ville de Moundou et dans les chefs-lieux des départements, sous préfectures, communes et cantons du Logone Occidental. Le président du RJCLOC/CMT a enfin déclaré qu’agir pour la victoire de la transition apaisée du CMT sur l’adversité, et ouvrir la voie à de nouveaux sursauts patriotiques dans la nouvelle trajectoire menant à l’émergence du Tchad, est l’obligation de son institution. « Dans le respect, la discipline et la ferveur, nous gagnerons le pari et confirmons la grandeur et la suprématie du CMT et son président le général de corps Mahamat Idriss Deby », a-t-il conclu.