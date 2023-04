Tchad : les jeunes du Moyen-Chari bénéficient de l'initiative 50 000 emplois pour leur autonomie

Le chômage est un défi majeur pour la jeunesse au Tchad. En effet des jeunes sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'emploi, de moyens financiers, d'orientation, et d'entreprises pour absorber cette population en quête d'opportunités.



Le gouvernement de Transition a pris des mesures pour résoudre cette situation, en mettant en place l'initiative « 50 000 emplois décents », qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale, soutenir les initiatives et les projets de la jeunesse et fournir les outils et les moyens nécessaires pour l'auto-emploi.



La remise des chèques de financement aux bénéficiaires de l'initiative de « 50 000 emplois décents », a eu lieu récemment au Moyen-Chari, en présence du gouverneur de la province, Ousmane Brahim Djouma.



Dans son allocution, le coordonnateur de l'initiative, Kemba Didah Alain, a souligné que l'initiative du chef de l'Etat traduit la ferme volonté du gouvernement de Transition de résoudre durablement la question du chômage des jeunes, en favorisant l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus. Les projets financés par cette initiative couvrent plusieurs secteurs d'activités, tels que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, les NTIC, et d'autres secteurs à venir pour compléter cette liste.



Les bénéficiaires sont appelés à faire un bon usage des fonds mis à leur disposition, et à respecter leurs engagements dans la mise en œuvre de leurs activités. Le gouverneur du Moyen-Chari a, pour sa part, souligné que la jeunesse est confrontée à des difficultés considérables, notamment le manque d'emploi, de moyens financiers, d'orientation, et d'entreprises pour absorber cette population en quête d'opportunités.



Le gouvernement tchadien a donc pris l'emploi des jeunes comme une priorité, en mettant en place cette initiative. Les jeunes de Moyen-Chari sont déterminés et actifs, et ce projet favorisera également la promotion de l'entrepreneuriat, permettant ainsi aux jeunes de devenir autonomes et de contribuer au développement de leur pays en général, et de leur province en particulier.



Il est important de souligner que 21 bénéficiaires (jeunes et groupements de jeunes), ont reçu une somme totale de 22 680 000 de FCFA, répartie selon les projets soumis. Cette initiative est une opportunité pour les jeunes bénéficiaires, qui sont encouragés à mettre en œuvre leurs projets, avec engagement et professionnalisme, afin de garantir leur réussite et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leur communauté.