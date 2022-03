Tchad : les jeunes footballeurs d'Aboudeïa reçoivent un don en équipements sportifs

La délégation provinciale de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, a récemment remis des équipements de sport aux jeunes footballeurs du département d'Aboudeïa.



En effet, en marge de la célébration de la SENAFET (Semaine nationale de la femme tchadienne), édition 2022, tenue à Aboudeïa du 1er au 7 mars, une délégation importante a fait le déplacement vers la ville, pour participer à l'ouverture officielle des manifestations présidées par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-hissein Ahmat, y a également pris part. A cet effet, il n'est pas venu les mains vides, mais plutôt muni de quelques équipements sportifs destinés aux jeunes footballeurs du département. Des maillots, ballons de football, basketball et autres, ont ainsi été remis.



Selon le délégué provincial, l'objectif de ce don est d'aider la jeunesse à pratiquer le sport. À travers ce geste, la délégation veut surtout inciter les jeunes filles à la pratique du sport, surtout en cette période de la SENAFET, où la femme et surtout la jeune fille, sont à l'honneur.