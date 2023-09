Tchad : les jeunes volontaires pour la paix soutiennent l'opération d'enregistrement à Abougoudam

Au cours de leur visite dans différents sites d'enrôlement, les membres de l'association étaient accompagnés par le préfet d'Abougoudam, également président départemental de la CONOREC, Mahamat Mogou Saboun. Le président de l'association, Hissein Barkadey Mahamat, a expliqué que cette visite avait pour but de sensibiliser la population à s'enregistrer et de vérifier les conditions de travail des agents recenseurs. Il a souligné que l'opération d'enregistrement dans cette localité progressait bien, malgré quelques difficultés.



Hissein Barkadey Mahamat a également appelé les leaders traditionnels, en particulier les femmes et les jeunes, à relayer le message dans les ménages pour encourager toutes les personnes en âge de voter à se faire enrôler.



Le préfet du département d'Abougoudam, Mahamat Mogou Saboun, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association pour leur déplacement dans sa circonscription afin de soutenir la CONOREC départementale et les agents recenseurs.



À leur retour d'Abougoudam, la délégation de l'Association des Jeunes Volontaires pour la Paix et la Réconciliation Nationale au Tchad a fait un compte rendu de leur visite au chef de mission de la CONOREC dans le Ouaddaï, Mbairises Blaise. Ce dernier a salué l'initiative des membres de l'association.