Tchad : les joueurs des SAO de retour à N'Djamena, à la veille de leur match

Les joueurs et le staff de l'équipe des SAO du Tchad sont arrivés samedi soir à N'Djamena en provenance de Conakry, à bord d'un vol commercial de la compagnie Asky. Les footballeurs des SAO vont affronter dimanche l'équipe de la Guinée dans un match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.



Les joueurs du Syli national de Guinée sont arrivés cet après-midi à N'Djamena. Ils sont logés au Ledger Plaza, dans le 8ème arrondissement.



Pour de nombreux supporters, cette arrivée tardive des SAO risque de peser sur leur efficacité, accentuant leur fatigue. La FTFA assure toutefois que "les dispositions techniques sont prises pour mettre le 11 national dans des conditions optimales pour livrer le match du dimanche".



Mercredi, le joueur tchadien Mahamat Zagal a réagi depuis la Guinée sur la radio Réseau des citoyens. "Normalement il y a des vols le 12 et le 13. Je ne sais pas comment ils ont fait pour qu'on voyage à la veille du match. Vous savez, le football de haut niveau, des petites choses comme ça, ça compte énormément. Déjà, arriver la veille pour jouer, c'est compliqué. (...) Si c'est le football de quartier, ça peut passer mais le football de haut niveau, ça ne passe pas", a affirmé le joueur qui préconise de "gommer ça, à l'avenir" pour aligner l'équipe sur les "paramètres" du jeu de haut niveau.