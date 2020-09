Tchad : les marchés à bétail de Mao et de Gaba inaugurés

Les marchés à bétail de Mao dans le Kanem et de Gaba dans le Bar El Ghazel ont été inaugurés le 10 et 11 septembre 2020, en présence du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir et des responsables provinciaux.



Ces marchés moderne ont été réalisés dans le cadre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS). Ils répondent aux normes socio-environnementales de la Banque mondiale, principal bailleur du projet.



Dotés d'infrastructures de qualité, les deux marchés disposent respectivement d'un point d'eau, d'un bâtiment de cinq bureaux, trois parcs, quatre hangars, une pharmacie vétérinaire et quatre latrines. Le tout est construit sur une surface de trois hectares.