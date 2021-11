Tchad : les médias et blogueurs outillés pour contrecarrer les fakes news

Pour débusquer les fausses informations, images et vidéos, Salim Azim Assani, directeur exécutif de Wenak Labs, conseille la vérification des faits par des techniques consistant d'une part à vérifier en temps instantané la véracité des faits par des outils informatiques et d'identifier automatiquement les fakes news.



Azim souligne que des informations mensongères sont diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public.



De manière standard, dans le cadre de la gestion des situations d'urgences, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi un volet communicationnel Ave des directives clés à observer : la confiance, l'annonce précoce, la transparence, l'écoute et la planification qui guideront les interventions en matière de communication pour le déploiement et la vaccination contre la COVID-19 au Tchad.



Pour une meilleure infodémie, Nouba Séraphin invite les journalistes à se rapprocher de l'Agence de sécurité Informatique et de certification électronique (ANSCIE) et de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA). Ce sont des autorités administratives indépendantes chargées entre autres d'assurer la liberté et la protection de la presse, de garantir l'accès aux sources d'informations et aux moyens publics d'information.