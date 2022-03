Tchad : les médias privés décrètent une journée sans presse samedi

L'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), l’Association de presse privée du Tchad(AEPT) et l’Union des Radios privées du Tchad (URPT), ont décidé jeudi lors d’une assemblée générale, une journée sans presse ce samedi 19 mars, jour de reprise des travaux du pré-dialogue de Doha.



La décision est prise d’une manière collégiale avec plusieurs responsables des organes de presse. Elle vise à protester contre la non-prise en compte de la presse privée dans la couverture médiatique des assises du pré-dialogue de Doha au Qatar.



La presse privée cessera de diffuser ou de paraître sur l’étendue de territoire pour dénoncer sa mise à l’écart dans la couverture médiatique.



Les organisations professionnelles de presse précitées et les responsables de organes de presse ont décliné poliment la rencontre initiée par le ministre de la Communication prévue à 12 heures.



Ces organisations professionnelles des médias feront une déclaration conjointe demain vendredi à 10 heures pour informer l'opinion nationale et internationale sur la cessation des activités des médias privés samedi.