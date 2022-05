Tchad : les médiateurs communautaires formés sur la gestion et prévention des conflits au Salamat

Le Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) organise à Am-Timan ce 5 mai 2022, un atelier de renforcement des capacités des médiateurs communautaires en gestion et prévention des conflits dans le département de Barh-Azoum.



Ils sont 50 médiateurs communautaires du département de Barh-Azoum à prendre part à cette formation de renforcement des capacités en gestion et prévention des conflits, dans ledit département. Le PRCPT est un programme qui œuvre pour la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience des populations et la cohabitation pacifique.



Représentant le préfet du département de Barh-Azoum, le chef d'antenne PRCPT, Djikoloum Dingamnayal Michael, a lors de son intervention déclaré que cette formation s'inscrit dans le cadre de la composante 4 du projet axée sur la promotion du dialogue intercommunautaire et de la paix). Il poursuit que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Salamat est sollicité comme co-facilitateur pour cette session de formation.