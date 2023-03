Tchad : les médiatrices de Kelo engagées pour les droits des femmes à Bayaka

Le 7 mars 2023, la présidente des filles médiatrices sociales de Kelo, Beiba Andigue Benedicte, accompagnée d'Achta Abdelkerim et Habbaba Souleymane, s'est rendue dans le canton de Bayaka. L'objectif était d'informer les filles de l'école primaire de Bayaka sur l'importance de la Journée du 8 mars. Les trois leaders se sont relayés pour expliquer en français, en arabe locale et en marba l'importance de cette journée. Pour elles, cette journée est réservée pour discuter du sort de la femme, plus précisément de ses droits.



Très touchées, ces filles ont évoqué le refus de leurs parents de les scolariser et ont également dénoncé les pratiques de certaines filles qui préfèrent gérer des carrefours de nuit au lieu d'étudier.