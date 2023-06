Tchad : les membres de la CONOREC de la Tandjilé se forment sur les normes électorales

Les membres de la CONOREC de la Tandjilé sont actuellement en formation depuis le 29 juin 2023 à Laï.



En effet, c'est la gouverneure de la province de la Tandjilé, Mme Eldjima Abderrahmane, également présidente provinciale de cette commission, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



Cette formation de deux jours vise à offrir aux membres des commissions locales à différents niveaux, une vision d'ensemble des normes et principes de conduite des élections.



Selon le chef de mission, Jean Luc Benodjita, qui est également formateur, ces sessions interactives sont composées de quatre modules : l'organisation administrative du Tchad, le cadre juridique et institutionnel de la CONOREC, les responsabilités des membres des commissions locales et les directives des commissions locales.



Le formateur a également ajouté que les participants à cette formation devront à leur tour partager ces connaissances avec les autres membres des commissions locales provinciales, départementales et sous-préfectorales, selon les calendriers établis au niveau local.



Lors de l'ouverture des travaux, la gouverneure de la province de la Tandjilé a tout d'abord salué la présence des participants, avant de souligner l'importance de cette formation pour améliorer les connaissances des membres des commissions locales sur le cadre juridique des élections et l'ensemble du processus électoral.



Elle a invité les participants à être ponctuels et assidus aux sessions, afin d'élever leur niveau de compétence et d'assurer efficacement leurs tâches.