Tchad : les ménages vulnérables appuyés en intrants et outils agricoles au Sila

Cette action, initiée dans le cadre du Programme de développement inclusif des zones d'accueil à l'Est du Tchad (DIZA - EST), est financée par l'Union Européenne (UE) et l'Agence française de développement (AFD). Elle vise à aider les ménages cibles à renforcer leurs capacités de production agricole. Du 24 juin au 2 juillet 2021, sept foires aux semences et aux outils ont été organisées dans les cantons Koloye, Mouro, Wadi Habile et Barh Azoum.



1 094 ménages (dont 849 femmes bénéficiaires) étaient concernés par cette opération. Les foires ont été organisées de manière à rassembler les villages ciblés situés à proximité les uns des autres. Les ménages bénéficiaires reçoivent des coupons d'une valeur totale de 25.000 FCFA, qui leur permettent de choisir entre l'arachide, le sorgho, le haricot et differents outils agricoles (houe hilaire, houe daba et räteau).



Ces besoins ont été identifiés suite à des discussions qui ont eu lieu avec les communautés et les services étatiques en charge du développement du rural dans la province du Sila ainsi que les acteurs humanitaires intervenant dans la zone.