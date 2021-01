Tchad : les militaires célèbrent la fête des armées à Bongor

Prenant la parole au nom de ses collègues, le colonel Djimet Hono Arme, commandant du groupement n°11, a déclaré que le rôle des forces de défense et de sécurité est la protection des citoyens tchadiens.



Dans son discours de la circonstance, le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est a saisi l’occasion pour saluer le courage des militaires pour la sécurisation du territoire de la République.



Bachar Ali Souleyman est revenu sur les prouesses des forces de défense et de sécurité tchadiennes : « Elles ont fait leurs preuves au Mali, au Cameroun, Nigeria et Niger, plus récemment dans la zone du Lac Tchad mettant hors d’état de nuire la secte Boko Haram ».