Tchad : les militants du MPS des Monts de Lam se préparent

Les membres du bureau politique national du MPS des Monts de Lam ont eu samedi une séance de travail avec les militants et militantes du département. L'occasion était pour Mme. Bonyo Pervalinne et Mme. Naomie de dérouler leur calendrier.



Une heure d'horloge a permis aux hommes et femmes des monts de Lam de passer au peigne fin les maux qui minent le climat politique dans leur département.



Selon Mme. Bonyo Pervalinne, cette rencontre s'inscrit dans leur agenda qui est d'être plus proche de la base pour une synergie d'action.



"C'est une réunion de prise de contact pour jeter les jalons de la redynamisation de nos actions pour une meilleure action", a-t-elle martelé.



Mme. Bonyo Pervalinne a demandé à l'assistance de revenir à la prochaine rencontre avec des propositions concrètes.



Mme. Naomie s'est prononcée dans le même sens que sa camarade. Elle a indiqué qu'à la prochaine rencontre, des actions seront faites en vue d'une descente dans les Monts de Lam pour des séances de travail avec la base, afin de préparer les prochaines échéances électorales.