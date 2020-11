Tchad : les nouveaux responsables du ministère de la Santé installés

En installant les nouveaux directeurs généraux techniques et leurs adjoints, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Ismaël Barh Bachar a tenu à remercier ceux qui ont passé le témoin pour le travail accompli. Il a exhorté les nouveaux responsables, nommés le 19 novembre 2020, à travailler dans la franchise, pour plus de résultats. L’objectif étant d’œuvrer pour l’amélioration de la santé des Tchadiens et cela, a-t-il rappelé, exige des sacrifices et impose le respect de l’éthique et de la déontologie. Il en est de l’Inspecteur Général du ministère, Welba Raywé Kolandi, qui a invité chacun des responsables à s’assumer pleinement pour mener à bien les fonctions assignées.



Au terme de leur installation, les nouveaux responsables du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, ont rencontré le 23 novembre dernier, le ministre de tutelle et le secrétaire d’Etat, pour être édifiés des orientations d’intérêt du service. « Il est très urgent de se mettre résolument au travail. Votre nomination obéit aux principes de continuité de l’Etat et le choix fait, selon vos compétences intrinsèques, a été validé par le Maréchal du Tchad. Ce qui explique que le président de la République Idriss Deby Itno, vous associe ainsi à l’exécution de la politique nationale de santé et personne n’a droit à l’erreur », a fait observer le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a par ailleurs rappelé que les actions de ses collaborateurs doivent être guidées par l’intérêt général, c’est-à-dire, celui de répondre aux sollicitations des citoyens tchadiens qui ont besoin des soins de qualité. Dans un langage précis et clair, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a dit aux responsables que l’impulsion, les bonnes pratiques et les bons exemples, doivent émaner d’eux, afin que les populations puissent sentir le changement dans le meilleur délai.



A cet effet, les conclusions des différentes réformes engagées doivent être appliquées pour donner une nouvelle image aux institutions sanitaires, pour une meilleure prise en charge des usagers. « Soyez rigoureux, patriotiques et engagés dans l’accomplissement de vos prérogatives », a poursuivi le ministre, tout en appelant à un élan de solidarité citoyenne, pour donner une nouvelle dynamique à son département ministériel. Le secrétaire d’Etat à la Santé publique et à la Solidarité nationale, le Dr Djiddi Ali Sougoudi a, pour sa part, souligné que tout le monde est interpellé pour redresser la situation et répondre aux besoins des populations. Il s’agit de faire face aux défis, pour mieux assumer les responsabilités, chacun à son niveau de compétence.