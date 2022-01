Tchad : les nutritionnistes exhortent les mères à allaiter les nourrissons

La cérémonie de clôture a eu lieu le 31 décembre 2021 à la la Maison nationale de la femme autour d'une conférence de presse animée par des spécialistes, axée sur le thème "protéger l'allaitement : une responsabilité partagée".



Six mois exclusifs d'allaitement sont bénéfiques pour la santé de l'enfant et celle de la maman. Le lait maternel est l'aliment le plus approprié pour un nourrisson. Il le protège contre beaucoup de pathologies, infections, certaines maladies métaboliques (cancer, diabète, etc) et, le rend intelligent, soulignent les panelistes.



Pour les spécialistes en nutrition, "il n'y a pas au monde de meilleurs aliments pour un nouveau né que le lait de sa mère". Il couvre tous les besoins du bébé (vitamines, glucides pour l'énergie) durant les six premiers mois d'allaitement exclusif. L'OMS recommande cet allaitement exclusif à cause de ses intérêts pour l'enfant.



Dr. Béchir Mahamat, épidémiologiste, cite la politique nationale de nutrition et d'alimentation (élaborée pour 2014-2025) qui mise sur l'augmentation du taux d'allaitement maternel exclusif de 3,4% à 30%. Au dernier diagnostic, le taux est de 17%. Jusqu'en 2030, "nous pouvons atteindre 30%", estime t-il.



Dr. Karar Mahamat, Biochimiste, a axé son intervention sur l'avantage de l'allaitement maternel exclusif pour l'enfant, la mère et pour la société. Pour lui, le lait maternel prévient le risque d'infections (notamment les infections gastro-intestinal et diarrhée) du bébé qui n'a consommé que le lait maternel (de 0 à 6 mois).



Après les 6 premiers mois, un autre aliment complémentaire que le lait maternel est possible, renchérit Dr. Mahamat Oumar, nutritionniste.



Cet allaitement exclusif représente aussi moins de risques face aux infections des voies respiratoires supérieures ( grippe, rhume). Il réduit considérablement les risques liés aux syndromes des "morts subites de nourrisson", poursuit Dr. Karar.



L'allaitement du nourrisson présente moins de risque aux maladies inflammatoires, réduit substantiellement les risques liés aux allergies alimentaires, prévient l'obésité et présente de bon résultats au test d'intelligence, ajoute Dr. Mahamat Oumar.



Quant aux avantages pour la mère, l'allaitement lui facilite la perte de poids gagné au moment de la grossesse, retarde le retour de la menstruation, prévient le cancer des ovaires et du sein lors de la pré-ménopause et développe une affection entre la mère et son bébé. Enfin, il raffermit et solidifie le sein.



L'allaitement exclusif a aussi un avantage pour la société. Au plan écologique, il y aura moins d'usines qui fabriquent des plastiques et métaux pour les boites et sachets de laits. Il réduit l'impact environnemental. Économiquement, si l'enfant est en bonne santé, les dépenses sur les médicaments seront réduites.



Parlant de la physiologie, Dr. Himeda Makhlouf, nutritionniste, explique que la fonction principale des seins est la production du lait. Chaque mère fabrique un lait de composition et de quantité adaptées pour la croissance, la protection et le développement de l'enfant.