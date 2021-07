Tchad : les œuvres de la marque Feelinger

Les clients qui veulent le style vont à la recherche de la création vestimentaire de "Douala". Deux personnes arrivent à l'atelier de couture. La première rassure son ami : ''il n'est pas question de coudre simplement ton tissu mais je t'emmène chez un artiste très doué''. Douala est un concepteur de style qui reproduit avec l'esprit du corps les modèles que les clients imaginent.



Pour coudre un captani (tenue sahélienne), les deux clients se sont donc rendus chez "Douala". Le styliste connu par sa signature Feelinger reçoit habituellement des clients qui viennent de loin, même des étrangers.



Chez "Douala", plusieurs couturiers sont à l'oeuvre mais le célèbre artiste, tout silencieux, ciseaux à la main, mètre-ruban au cou et écoutant sur son téléphone des vieux discours de Mobutu, est en pleine réalisation des dessins de modèle.



Il est visiblement occupé à réfléchir sur un modèle spécial lorsque ses deux nouveaux clients s'entretiennent à l'extérieur. Puis les deux clients demandent de lui à l'entrée, avant de rentrer et l'accoster avec leur tissu. Ils détaillent leur demande. Après réflexion, "Douala" indique que l'habit sera prêt dans cinq jours.



Entretemps, le créateur reçoit des appels de clients qui demandent de sa disponibilité. Toutes ses actions laissent penser qu'il est le plus sollicité dans son quartier de la capitale.



L'artiste "Douala" alias le Feelinger est aussi un mannequin. Il a participé à des défilés et expositions à l'international et a habillé plusieurs promoteurs culturels.