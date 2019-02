Tchad : les opérateurs postaux privés encadrés par l'ARCEP

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a lancé ce jeudi 14 février une session de deux jours d'information et de sensibilisation à N'Djamena, destinée aux opérateurs postaux privés afin de les familiariser avec les lois régissant le secteur postal tchadien.



Les participants ont été invités à améliorer leurs prestations et à garantir une concurrence loyale. Ils ont proposé des recommandations afin d'améliorer les activités de la régulation dans le respect des règles.



"Notre activité a pour seul but d'améliorer les activités de la régulation postale dans le respect des règles. Nous restons convaincus que c'est par ce genre d'activités où tous les acteurs se retrouvent que nous parviendrons ensemble à notre mission de régulation", a précisé une responsable de l'ARCEP.



Le directeur des ressources humaines de l'ARCEP a appelé les opérateurs postaux à jouer leur rôle dans le processus de développement du pays. "L'accomplissement d'un tel rôle relève de la responsabilité des opérateurs publics et privés à travers le respect des textes légaux et réglementaires régissant l'exercice de l'activité postale mais surtout de la collaboration soutenue avec le régulateur afin que le marché puisse exprimer tout son potentiel et que l'économie toute entière prospère", a-t-il déclaré.



L'atelier a pris fin ce vendredi 15 février, au terme de deux jours de travaux et d'échanges.