Tchad : les ouvrages hydrauliques face au défi de l'entretien

Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, en collaboration avec ses partenaires, organise depuis ce lundi matin à N'Djamena un atelier de réflexion sur le nouveau mécanisme de gestion et de maintenance des ouvrages hydrauliques au Tchad.



Les participants réfléchissent à un nouveau mécanisme permettant de mieux entretenir les nombreux ouvrages hydrauliques qui ont été construits ces dernières années.



"C'est le lieu de partager avec vous nos idées et les actions que nous menons au Tchad par rapport à la maintenance, le renforcement du domaine réglementaire et la réduction du manque crucial d'eau", a déclaré la ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Achta Ahmat Breme, qui a représenté son collègue du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche.



D'après Achta Ahmat Breme, "le fonctionnement durable du service publique de l’eau est indispensable pour aboutir à un accroissement effectif du taux d’action. Le mauvaise fonctionnement et l’abandon de nombreux point d’eau n'est ni acceptable, ni supportable compte tenu du volume d'investissements engagés pour la construction".



Des spécialistes sont venus de différents pays, notamment du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et de la France, pour prendre part à l'atelier.



Quatre jours d'échanges sont prévus pour cet atelier. Il permettra d'examiner et de valider des propositions innovantes afin de répondre aux besoins de la population.