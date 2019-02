Tchad : les pays du G5 Sahel se perfectionnent dans le renseignement

Le Collège sahélien des pays du G5 a clos, ce jeudi 21 février 2019 à l’hôtel La Tchadienne, la formation technique de haute sécurité sur les techniques de renseignement. Cette formation a permis d’outiller les participants venus des pays du G5 Sahel sur les techniques de renseignement pour mieux lutter contre le terrorisme.



Le Collège sahélien de sécurité est un organe de formation du G5 Sahel qui a pour objectif de constituer un réseau d'acteurs de la sécurité et d’assurer la formation continue des cadres des forces de sécurités intérieures. La deuxième formation organisée au Tchad qui se focalise sur les renseignements, offre l’opportunité aux participants de conforter leurs expériences, mais aussi de recevoir une formation spécifique à leur mission.



C’est une formation qui s’inscrit dans les objectifs de renforcer la capacité de lutte contre le terrorisme et la criminalité, mais aussi de rendre plus efficace l’intervention des forces de défense et de sécurité. Cette formation a permis aux participants de comprendre l’importance cruciale du renseignement en tant qu'outil incontrôlable de la lutte contre le terrorisme au regard du thème abordé.



Le porte-parole des stagiaires, Mohamed Ibrakati a affirmé que « la dite formation est axée autour des thèmes suivant : la présentation des enjeux des renseignements au Sahel, la méthodologie des renseignements, la coopération en matière de sécurité dans le Sahel, l'étude vocale historique des renseignements, le phénomène de la radicalisation, la coopération internationale et inter-services en matière des renseignement et l'intervention des cadres du service de renseignement ».



L’Ambassadeur, chef de délégation de l’Union Européenne au Tchad, Bertrand Soret a salué le travail abattu par le Collège sahélien de sécurité depuis sa mise en place. « Le Collège sahélien de sécurité est considéré comme un organe positif en rétablissant la sécurité intérieure dans la zone du Sahel. Depuis 2017-2018, le niveau de sécurité dans la zone Sahel est un peu en hausse grâce à la vision positive des Etats membres du G5 Sahel ».



Le point focal du G5 Sahel au Tchad, Jean Ndong Emock a reconnu que les actes posés par le Collège sahélien de sécurité ont un impact sécuritaire réel sur le terrain. Il fait le plaidoyer pour que les brigades de cyber-criminalité des pays de G5 Sahel soient mises aux normes.