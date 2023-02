Tchad : les personnes handicapées du Mayo Kebbi Ouest souhaitent de meilleures conditions de vie

Ces personnes demandent au gouvernement leur intégration à la fonction publique, leur nomination à des postes de responsabilité et de commandement. Ils exigent également le respect des lois et décrets protégeant les personnes handicapées et une attribution de quota pour leur accès à l'emploi.



Au Ministère du genre et de la solidarité nationale, il est recommandé de créer un centre de formation socioprofessionnelle pour les personnes vivant avec un handicap dans la province de Mayo Kebbi Ouest, ainsi qu'une instance de protection et de promotion des droits des personnes handicapées avec un mécanisme de financement géré par ces personnes. Il est également suggéré d'octroyer des tricycles, des béquilles, des cannes et des tricycles motrices aux personnes handicapées de la province pour faciliter leur mobilité et leur activité économique.



Au gouverneur de la province de Mayo Kebbi Ouest, il est demandé de faciliter la circulation libre des personnes handicapées dans l'exercice de leurs activités.



À la délégation provinciale du genre et de la solidarité nationale de Mayo Kebbi Ouest, il est demandé d'assurer la couverture sociale de cette population.



À la mairie de Pala, il est demandé d'attribuer un espace pour la construction du siège des personnes handicapées. À l'université de Pala, il est recommandé de faciliter leur inscription pour les études. Les partenaires de développement doivent également octroyer des crédits pour permettre aux personnes handicapées de mener leur activité économique.



Selon la déléguée du genre et de la solidarité nationale de Mayo Kebbi Ouest, Céline Passzlet, cette journée est une interpellation des pouvoirs publics et des organisations sociales et humanitaires pour se pencher sur le sort de cette population souvent marginalisée dans les programmes de développement.



Pour le secrétaire général de la province de Mayo Kebbi Ouest, Sadick Abdraman Katir, la Journée nationale des personnes vivant avec un handicap permet à toutes les parties concernées d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que les difficultés et les perspectives.



Cette 29e édition de la journée nationale des personnes vivant avec le handicap s'est déroulée à la mairie de Pala sous le thème "Le Rôle de la Transition dans la Recherche des Solution Inclusives et Durable pour un Tchad Accessible aux Personnes Handicapées".