Tchad : les pièces de 500 FCFA rejetées par des commerçants

La situation économique à N'Djamena est difficile pour de nombreux citoyens, qui se plaignent de ne plus pouvoir utiliser les pièces de 500FCFA, rejetées par les commerçants, les conducteurs de bus, taxis et taxis-motos. Cette situation est source de confusion et d'incertitude pour les personnes qui détiennent ces pièces, qui se demandent comment les utiliser ou les échanger. Malgré les déclarations de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) assurant que ces pièces sont légales et utilisables, il n'est pas clair pour l'instant pourquoi ces pièces sont rejetées par certains acteurs économiques. Les consommateurs et les commerçants se retrouvent dans une situation critique, ne sachant comment faire avec ces pièces de monnaie rejetées.