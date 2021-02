Tchad : les plans géographiques de la ville de N'Djamena et ses alentours élaborés

Le Tchad est confronté à d'importants défis en termes de déficit en logements et d’infrastructures et services de base. "La détérioration de l’environnement et l’apparition des nouvelles catastrophes naturelles, la faiblesse des capacités de prévention des risques de tout genre constituent des obstacles de développement de nos Etats et de nos collectivités territoriales", explique le département ministériel.



Les plans permettront d'envisager des solutions plus adaptées et des stratégies efficaces, faisant du département ministériel un producteur de données géographiques au niveau national mais aussi au niveau sous régional.



Le ministère de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’Habitat s’est engagé à promouvoir la production et de la diffusion de l’information géographique au Tchad sur fonds propres de l’État d’un montant de 5,5 milliards FCFA, a détaillé Alaïna Yacoub Possey, directeur général du département ministériel.