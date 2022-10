Tchad : les politico-militaires non signataires de Doha réagissent aux violences contre les manifestants

Cette déclaration intervient au lendemain des manifestations violemment réprimées à N'Djamena et en province. Le bilan est d'au moins une cinquantaine de morts et 300 blessés.



"Ce qui s'est passé est l'illustration la plus parfaite de la conservation du pouvoir par les armes, quitte à tirer sur le peuple et marcher sur les cadavres", dénonce le CPCR.



Pour le CPCR, ces évènements sont la résultante de "la mascarade appelée dialogue national inclusif et souverain" ainsi que du "coup d'État adoubé par la France qui se cache aujourd'hui derrière l'hyporcrisie".