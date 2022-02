Tchad : les précisions du ministère de la sécurité suite aux tirs ayant visé le ministre

Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration a informé ce 11 février qu'un individu mal intentionné a tenté de porter atteinte à l'intégrité physique du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration Souleyman Abakar Adam, la veille aux environs de 14 heures à une place mortuaire à N'Djamena.



Le porte-parole du ministère, le commissaire divisionnaire de police Paul Manga dénonce une mise en scène savamment orchestrée pour attirer l'attention sur sa personnes. L'individu a été "aussitôt maitrisé", précise-t-il.



Selon lui, les images fantaisistes qui circulent sur les réseaux sociaux sont des montages grossiers qui ne reflètent pas la réalité. Le véhicule criblé présenté comme étant celui du ministre n'est pas le sien et ne correspond pas à la marque qu'il utilise.



Le ministre de la Sécurité vaque normalement à ses occupations, indique le commissaire divisionnaire de police Paul Manga.